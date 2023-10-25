أسعار النفط العالمية تستقر وسط مخاوف الاقتصاد الكلي وشح الإمدادات الأمريكية

استقرت أسعار النفط تقريبا في بداية التعاملات اليوم الأربعاء إذ وازنت علامات على تقلص الإمدادات الأمريكية أثر بيانات اقتصادية أضعفت توقعات الطلب على الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 88.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 0003 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 83.69 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار القياسية في كل من الجلسات الثلاث السابقة.

وأفادت مصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء بانخفاض إمدادات الخام الأمريكي بنحو 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر تشرين الأول. ويتعارض ذلك مع متوسط آراء ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم والذين قدروا أن مخزونات الخام زادت بنحو 200 ألف برميل في الأسبوع.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية بيانات المخزونات في وقت لاحق يوم الأربعاء.

في هذه الأثناء، تراجعت بيانات النشاط التجاري في منطقة اليورو على نحو مفاجئ هذا الشهر، مما يشير إلى أن الكتلة قد تنزلق إلى الركود، الأمر الذي ربما يؤثر سلبا على توقعات الطلب على النفط.

ويراقب المستثمرون منطقة الشرق الأوسط أيضا، إذ يخشى المتعاملون أن يؤدي اتساع رقعة الصراع هناك إلى اضطراب أسواق النفط وتعطيل الإمدادات.

وتضغط دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وروسيا ودول عربية من أجل وقف القتال بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة أو وقف إطلاق النار حتى يتسنى توصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين المحاصرين.