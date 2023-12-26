أسعار النفط العالمية تستقر وسط ترقب المستثمرين للأوضاع في الشرق الأوسط

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة، مما يسهم في ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي ويعزز الطلب، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.3% إلى 79.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش، في حين بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.59 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار ثلاثة سنتات.

وحجم التعاملات ضعيف نظرا لأن بعض الأسواق لا تزال مغلقة بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

وتلقت أسعار النفط دعما أيضا بتوقعات بأن المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة العام المقبل بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية الصادرة يوم الجمعة، من خلال بعض المقاييس الرئيسية، أن التضخم الآن عند أو أقل من هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف الاقتراض الاستهلاكي، الأمر الذي يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.