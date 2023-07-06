أسعار النفط العالمية تستقر وتوقعات بشح المعروض

شهدت أسعار النفط تحركا قليلا في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الخميس إذ قوبلت توقعات شح الإمدادات بسبب تخفيضات الإنتاج بالسعودية وروسيا وانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية بمخاوف من تباطؤ تعافي الطلب في الصين، حسبما ذكرت وكالة رويترزز

وبحلول الساعة 0038 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين إلى 76.63 دولار للبرميل بعدما ارتفعت 0.5 5 عند التسوية في اليوم السابق.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا، أو 0.2 5، إلى 71.90 دولار للبرميل، بعد أن أغلق يوم الأربعاء مرتفعا 2.9 بالمئة في تعاملات ما بعد عطلة أمريكية ليلحق بمكاسب حققها برنت في وقت سابق من الأسبوع.

وقال تاتسوفومي أوكوشي كبير الاقتصاديين في نومورا للأوراق المالية “إعلان خفض الإمداد السعودي وتوقعات تخفيض إضافي محتمل تدعم أسعار النفط”، مضيفا أن هبوط مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع دعم المعنويات أيضا.

وأضاف “مع ذلك، يبدو أن الاتجاه الصعودي محدود بسبب عدم اليقين بشأن وتيرة النمو الاقتصادي وتعافي الطلب على الوقود في الصين”.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية نحو 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقا لمصادر بالسوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي. وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا في مخزونات الخام بنحو مليون برميل.

من المقرر صدور بيانات حكومية عن المخزونات الأمريكية في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش يوم الخميس.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس الأربعاء إن التعاون بين المملكة وروسيا في قطاع النفط لا يزال قويا في إطار تحالف أوبك+ الذي سيفعل “كل ما يلزم” لدعم السوق.