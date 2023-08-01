أسعار النفط العالمية تستقر قرب أعلى مستوى له في 3 أشهر وسط مؤشرات على تراجع الإمدادات

تغيرت أسعار النفط بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وظلت تحوم بالقرب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر والذي بلغته يوم الاثنين وسط مؤشرات على تراجع الإمدادات العالمية بسبب خفض الدول المنتجة للإنتاج والطلب القوي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للوقود في العالم.

وبحلول الساعة 0135 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام برنت 85.30 دولار للبرميل منخفضة 13 سنتا أو 0.15 % مقارنة بسعر التسوية في الجلسة السابقة. ووصلت عقود شهر أقرب استحقاق لخام برنت لأعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر منذ 13 أبريل اليوم الإثنين.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.69 دولارا للبرميل منخفضا 0.1 % أو 11 سنتا عن سعر التسوية في الجلسة السابقة والتي بلغ أعلى مستوياته خلالها منذ 14 أبريل .

وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة يوم الثلاثاء “أسعار النفط في طريقها للوصول إلى أعلى مستويات الأسعار في 2023 من وجهة نظرنا. اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الجمعة هو حافز محتمل للتوقعات حيث نتوقع تمديد التخفيضات الطوعية للإمدادات في السعودية لشهر آخر”.

ويتوقع محللون أن تمدد السعودية خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا لشهر آخر ليشمل سبتمبر لتقديم دعم إضافي للسوق خلال اجتماع عبر الانترنت مع كبار المنتجين الآخرين والمقرر عقده يوم الجمعة.

وفي يونيو، توصل تحالف أوبك+، الذي يضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، إلى اتفاق أشمل لخفض إمدادات النفط حتى عام 2024، وتعهدت السعودية بخفض طوعي إضافي في شهر يوليو.

وفي الثالث من يوليو، قالت المملكة إنها ستمدد الخفض الطوعي ليشمل أغسطس وإنه قد يمتد لشهور أخرى.