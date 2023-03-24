أسعار النفط العالمية تستقر على تراجع الجمعة وسط مخاوف إزاء البنوك الأوروبية واحتياطي الخام الأمريكي

انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة مع تراجع أسهم البنوك الأوروبية، وبعد أن قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم إن إعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي قد تستغرق أعوامًا، مما يقوض توقعات الطلب، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض سعر خام برنت 92 سنتا أو 1.2 % إلى 74.99 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 70 سنتا أو 1 % إلى 69.26 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان هذا الأسبوع بعد أن هدأت اضطرابات القطاع المصرفي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.8 % هذا الأسبوع فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 3.8 %. وسجل كلا الخامين أكبر انخفاض لهما منذ شهور في الأسبوع الماضي.

وتراجعت أسهم البنوك في أوروبا مع تضرر دويتشه بنك ومجموعة (يو.بي.إس) بشدة من مخاوف استمرار أسوأ المشكلات في القطاع منذ الأزمة المالية عام 2008.

وعقدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اجتماعا لم يكن موضوعا بشكل مسبق على جدول الأعمال لمجلس مراقبة الاستقرار المالي صباح يوم الجمعة.

وارتفع الدولار 0.6 % مقابل العملات الأخرى، مما جعل النفط الخام أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وأعلن البيت الأبيض في أكتوبر أنه سيعيد شراء النفط لاحتياطي النفط الاستراتيجي عندما تصبح الأسعار في نطاق 67-72 دولارا للبرميل أو أدنى من ذلك.