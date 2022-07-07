أسعار النفط العالمية تستقر الخميس قرب 100 دولار لبرميل خام برنت

استقرت أسعار النفط في بداية التعاملات صباح اليوم الخميس في أسواق النفط العالمية لتستقر قرب 100 دولار، ، لكنها لا تزال منخفضة بنحو 9٪ حتى الآن هذا الأسبوع، تحت ضغط المخاوف المتزايدة من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وسجلت أسعار العقود الآجلة بالنسبة لسعر خام برنت حتى، نحو 100.66 دولار، وكان قد أغلق على 100.69 دولارات، بنسبة انخفاض -0.11 %.

بينما يواصل الخام الأمريكي الوسيط ارتفاعه بنسبة زيادة (0.14%) مسجلا 98.71 دولار للبرميل، وكان قد أغلق على 98.53 دولار.

مخزونات النفط ترتفع 4 ملايين برميل

قال معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت بنحو 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي ، متحدية التوقعات بانخفاض 1.1 مليون برميل.

أظهرت بيانات أولية صادرة عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 3.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون انخفاضا بحوالي 1.2 مليون برميل.

كما انخفض مخزون البنزين بقيمة 1.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجع مخزون نواتج التقطير – التي تشمل الديزل ووقود التدفئة – بحوالي 635 ألف برميل.

ومن المنتظر إعلان إدارة معلومات الطاقة اليوم الخميس عن بياناتها الرسمية بشأن المخزونات النفطية في الولايات المتحدة عن الأسبوعين الماضيين.

وفي ختام جلسة أمس الأربعاء، انخفضت العقود الآجلة لخام “ويست تكساس” الأمريكي تسليم أغسطس عند التسوية بنسبة 1% أو ما يعادل 97 سنتا إلى 98.53 دولار للبرميل.