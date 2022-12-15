أسعار النفط العالمية تستقر الخميس بدعم من آمال تعافي الطلب ورفع الفائدة

شهدت أسعار النفط العالمية استقرارًا ملحوظًا خلال المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين للتفاؤل المرتبط بتوقعات الطلب في الصين، على خلفية رفع محتمل لأسعار الفائدة في بنوك مركزية في أنحاء العالم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0121 بتوقيت جرينتش، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت سنتًا واحدًا إلى 82.71 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أربعة سنتات إلى 77.24 دولار للبرميل.

وتلقّت السوق دعمًا من توقعات من وكالة الطاقة الدولية بتعافي الطلب في الصين، في العام المقبل، بعد انخفاضه 400 ألف برميل يوميًّا في 2022.

ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023 إلى 1.7 مليون برميل يوميًّا إلى 101.6 مليون برميل.

وكشفت بيانات أن النقل البري والجوي في الصين تعافى بشدة في الشهر الماضي.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في انخفاض طفيف عن رفع بمقدار 75 نقطة أساس، في اجتماعات السياسة النقدية الأربعة السابقة. ولوَّح البنك المركزي بمزيد من الرفع في أسعار الفائدة.