أسعار النفط العالمية تستقر الجمعة مع قلة الإمدادات.. والأنظار تتجه لاجتماع أوبك+

استقرت أسعار النفط العالمية عند مستوى مرتفع في المعاملات الآسيوية يوم الجمعة؛ مدعومة بمخاوف مرتبطة بالإمدادات ومع تحول التركيز إلى الاجتماع المقبل لتكتل أوبك+، وإن حدت مخاوف الركود من المكاسب، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0330 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر 38 سنتًا أو 0.4 % إلى 96.80دولار للبرميل ليعوض خسائر تكبدها في الجلسة السابقة ويتجه صوب تسجيل زيادة أسبوعية بنحو 3%.

واستقرت العقود الاجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، التي ينقضي أجلها يوم الجمعة، عند التسوية عند 107.14 دولار للبرميل. وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر ثمانية سنتات أو 0.1 % إلى 101.91 دولار للبرميل.

وسيكون الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، أو التكتل المعروف باسم أوبك+، في الثالث من أغسطس المقبل، عاملًا مهمًّا في السوق.

وذكرت مصادر في أوبك+ أن التكتل سيدرس الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير لشهر سبتمبر، لكن مصدرين في التكتل أبلغا “رويترز” بأنه ستُجرى مناقشة زيادة طفيفة في الإنتاج.

وسيكون قرار عدم زيادة الإنتاج مخيبا لآمال الولايات المتحدة بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية هذا الشهر على أمل التوصل لاتفاق بخصوص إنتاج النفط.

وقال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية يوم الخميس إن الحكومة متفائلة بشأن اجتماع أوبك+، مضيفًا أن زيادة الإنتاج قد تسهم في استقرار السوق.