أسعار النفط العالمية تستقر الجمعة مع ترقب بيانات اقتصادية أمريكية

استقرت أسعار النفط في أسواق النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، قبيل الكشف عن بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، وذلك في أعقاب صعودها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، بعد قرار تحالف “أوبك+” لمنتجي النفط بشأن أهداف الإنتاج، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0339 بتوقيت جرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا إلى 94.31 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 5 سنتات إلى 88.40 دولار للبرميل، بعد أن بلغت 98.37 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 14 سبتمبر.

وأضاف ارتفاع الدولار إلى الضغط على أسعار النفط، وسط تصريحات من مسئولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أجمعت على أن البنك سيواصل تشديد السياسة النقدية على نحو كبير وسريع.

وتترقب الأسواق تقرير بيانات الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة، في وقت لاحق يوم الجمعة، ويتوقع خبراء اقتصاد إضافة 250 ألف وظيفة، في الشهر الماضي، مقارنة مع 315 ألفًا في أغسطس.

ويتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية؛ بدعم من إعلان “أوبك+” خفضًا أكبر لإنتاج النفط.

والخفض الذي قررت “أوبك+” تطبيقه هو الأكبر منذ 2020، ويأتي قبل فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على النفط الروسي. وسيضغط هذا القرار على سوق تعاني بالفعل قلة المعروض.