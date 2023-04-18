أسعار النفط العالمية تستقر الإثنين وسط ترقب لبيانات الناتج المحلي للصين

استقرت أسعار النفط العالمية خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها 2 % في الجلسة السابقة، وسط ترقب لبيانات اقتصادية صينية بحثًا عن مؤشرات على تعاف اقتصادي.

واستقر خام برنت عند 84.76 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 80.88 دولار للبرميل.

كما تراجعت الأسعار أمس مع ارتفاع الدولار وسط توقعات باحتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة في مايو، ومن شأنه أن يقوض مال التعافي الاقتصادي.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يشكل ارتفاع الطلب القادم من الصين الجانب الأكبر من إجمالي نمو الطلب لعام 2023.