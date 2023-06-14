أسعار النفط العالمية تستقر الأربعاء وسط ترقب السوق لتوقعات الفائدة الأمريكية

صعدت أسعار النفط قليلا في التعاملات الأسيوية صباح اليوم الأربعاء إذ يترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يونيو وبيانات اقتصادية رئيسية من الصين وبيانات حكومية عن مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 0340 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 74.38 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 69.43 دولار للبرميل.

ويتوقع المشاركون في السوق أن توقف اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة مؤقتا وسط حالة من عدم اليقين إزاء الآفاق الاقتصادية والآثار المستمرة لرفع الفائدة عشر مرات منذ مارس 2022.

ويدعم رفع الفائدة الدولار، مما يجعل السلع المقومة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، ويؤثر على أسعار النفط. ومن شأن وقف الزيادات أن يحفز النمو الاقتصادي والطلب على النفط، مما يدعم الأسعار.