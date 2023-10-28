أسعار النفط العالمية ترتفع 3% وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط نحو 3% إلى أعلى مستوى في أسبوع وسط مخاوف المستثمرين من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط مما قد يتسبب في اضطراب إمدادات النفط الخام العالمية.

وبحلول الساعة 1740 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.25 دولار، أو 2.6%، إلى 90.18 دولار للبرميل.

كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.14 دولار، أو 2.6%، إلى 85.35 دولار للبرميل.

ويتجه الفارق السعري بين برنت وخام غرب تكساس إلى تسجيل أعلى مستوى منذ يوليو.

وبالنسبة للأسبوع ككل، انخفض برنت نحو اثنين بالمئة بينما تراجع غرب تكساس الوسيط نحو 3%.

ورغم أن التطورات لم تؤثر بشكل مباشر على الإمدادات فقد زادت المخاوف من أن الصراع في قطاع غزة قد ينتشر ويعطل الإمدادات من منتج النفط الخام الرئيسي إيران، التي تدعم حماس، ويمكن أن تؤثر حرب أوسع نطاقا أيضا على الشحنات القادمة من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، وغيرها من كبار المنتجين في الخليج.

وأبقى محللون من جولدمان ساكس توقعاتهم لسعر برنت في الربع الأول من 2024 عند 95 دولارا للبرميل لكنهم أضافوا أن تراجع الصادرات الإيرانية قد يدفع الأسعار الأساسية للارتفاع بنحو خمسة بالمئة.