أسعار النفط العالمية ترتفع 1% تقريبا مع تراجع الصادرات الروسية وزيادة الهجمات في البحر الأحمر

ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة تقريبا في التعاملات الأسيوية المبكرة يوم الإثنين مدعومة بانخفاض الصادرات من روسيا وزيادة المخاوف من انقطاع الإمدادات جراء هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

زادت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا أو 0.9% إلى 77.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا أو 0.9% إلى 72.08 دولار للبرميل.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي ماركتس “ساهم الطقس السيء في روسيا في الافتتاح الأقوى (ارتفاع الأسعار) هذا الصباح وكذلك هجوم الحوثيين على السفن القريبة من اليمن”.

وقالت روسيا أمس الأحد، إنها ستزيد من خفض الصادرات في ديسمبر بمقدار 50 ألف برميل يوميا أو أكثر، قبل الموعد الذي كانت قد تعهدت به، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه أكبر مصدرين للنفط في العالم دعم الأسعار العالمية.

وفي مطلع الأسبوع، قالت شركات شحن ومنها (إم.إس.سي) و (إيه.بي مولر- ميرسك) وهما من أكبر الشركات لشحن الحاويات في العالم إنها ستتجنب المرور في قناة السويس مع تصعيد الحوثيين في اليمن هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وباب المندب هو أحد أهم الطرق في العالم لشحنات السلع العالمية المنقولة بحرا، خاصة النفط الخام والوقود من الخليج إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس أو خط أنابيب سوميد القريب، إضافة إلى السلع المتجهة شرقا إلى آسيا ومنها النفط الروسي.

وأنهى برنت وخام غرب تكساس الوسيط أطول سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية في نصف عقد بمكاسب طفيفة الأسبوع الماضي بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي مما أثار الآمال في انتهاء رفع أسعار الفائدة والتخفيضات تباعا.