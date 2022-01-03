أسعار النفط العالمية ترتفع وسط توقعات بمحدودية تأثير «أوميكرون» على السوق

شهدت أسعار النفط ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين مع بدء السوق عام 2022 بشكل إيجابي قبل اجتماع لمجموعة أوبك وحلفائها غدا الثلاثاء وذلك رغم أن زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 استمرت في إضعاف معنويات الطلب، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار النفط لخام القياس العالمي مزيج برنت ‭‭‭‭59 ‬‬‬‬ سنتا أو 0.76 % إلى 78.37 دولار للبرميل.

ارتفاع أسعار النفط فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس

وصعدت أسعار النفط فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا أو 0.84 % 75.84 دولار للبرميل.

وقال أبيشيك تشاوهان رئيس قسم السلع في سواستيكا إنفيستمارت “تقليص الإمدادات من ليبيا قبل اجتماع منظمة أوبك وحلفائها فيما يعرف باسم أوبك+ حافظ على معنويات السوق إيجابية”.

وقالت شركة النفط الحكومية في ليبيا يوم السبت إن إنتاج البلاد من النفط سينخفض ​​200 ألف برميل يوميا لمدة أسبوع بسبب صيانة خط أنابيب رئيسي بين حقلي سماح والظهرة.

مصادر: أوبك ستلتزم بخطتها بزيادة الإمدادات

في غضون ذلك، قالت أربعة مصادر إن أوبك+ ستلتزم على الأرجح بخطتها بزيادة الإمدادات بمقدار 400 ألف برميل يوميا في فبراير.

توقعات بأن يكون تأثير السلالة أوميكرون على سوق النفط محدودا

من ناحية أخرى، أفادت نسخة من تقرير صادر عن اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة أوبك+، اطلعت عليها رويترز أمس الأحد، بأن المجموعة تتوقع أن يكون تأثير السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على سوق النفط محدودا ومؤقتا.

وقال التقرير “من المتوقع أن يكون تأثير المتحور أوميكرون الجديد خفيفا وقصير المدى مع تحسن القدرة عالميا على التعامل مع كوفيد-19 والتحديات المرتبطة به”.

تراجع أسعار النفط يوم الجمعة

وتراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، لكنها لا تزال تتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبها السنوية منذ 2016 على الأقل، مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من الركود الذي نجم عن كوفيد-19 وقيود يتبناها المنتجون، حتى مع ارتفاع الإصابات بالفيروس لمستويات قياسية حول العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.75 دولار أو 2.2 % إلى77.78 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.78 دولار أو 2.31 % إلى 75.21 دولار للبرميل.

وأنهى خام برنت عام 2021 مسجلا زيادة سنوية 50.5 %، وهي أكبر زيادة له منذ 2016، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط زيادة بنسبة 55.5 % في أقوى أداء منذ 2009 عندما قفزت الأسعار بأكثر من 70 %.

ولامست عقود الخامين أعلى مستوى في 2021 في أكتوبر الماضى عندما سجل خام برنت 86.70 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 2018 في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط 85.41 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ 2014.

محلل: 2021 كان قصة للانتعاش العالمي للمنتجات البترولية

وقال جون كيلدوف وهو شريك في أجين كابيتال مانجمنت في نيويورك “هذا العام (2021) كان قصة للانتعاش العالمي للمنتجات البترولية”.

ومضى قائلا “تواصل سوق النفط استجابتها العالية للتطورات على جبهة الجائحة. لم نتجاوز الصعاب بعد لكننا نقترب من مستويات الطلب قبل الجائحة”.

ومن المتوقع أن تواصل أسعار الخام العالمية ارتفاعها في العام الجارى مع زيادة الطلب على وقود الطائرات.

وقال كريج جيمس كبير الاقتصاديين في شركة الوساطة الأسترالية كومسيك “كان عندنا دلتا وأوميكرون وجميع أنواع الإغلاق العام وقيود السفر، لكن الطلب على النفط ظل ثابتا نسبيا”.