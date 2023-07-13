أسعار النفط العالمية ترتفع في التعاملات المبكرة مع تراجع حدة التضخم الأمريكي

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن أثارت بيانات التضخم والاقتصاد في الولايات المتحدة آمالًا في وتيرة أقل لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 80.17 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0004 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 75.79.

أظهرت بيانات أمريكية، يوم الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلكين على نحو طفيف في يونيو ، مسجلة أصغر زيادة سنوية في أكثر من عامين.