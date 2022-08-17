أسعار النفط العالمية ترتفع فجأة الأربعاء بعد السقوط لقاع يناير

ارتفعت أسعار النفط الخام العالمية خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، بعد بيانات أولية من معهد البترول الأمريكي بانخفاض مخزونات النفط الخام، بينما تترقب الأسواق بيانات المخزون الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

بيد أن الأجواء العام لا تزال ترجح مزيد من السلبية لأسعار النفط التي تعاني من اتفاق إيراني وشيك يسير للأمام حتى الآن، وهو ما انسحب على توقعات الأسعار من جانب باركليز الذي خفض توقعات سعر النفط بحوالي 8 دولارات.

النفط الآن

وارتفع خام نايمكس الأمريكي الخفيف خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء في حدود 1% أو ما يعادل 0.9% بعد النزول في وقت سابق إلى مستويات 86.54 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت القياسي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 1% أو ما يعادل 0.95 دولار للبرميل وصولا إلى مستويات 93.5 دولار للبرميل بينما نزل في وقت سابق إلى 92.17 دولار للبرميل.

وانخفض خام برنت القياسي بنسبة 2.9% أو 2.76 دولار عند 92.34 دولار للبرميل عند التسوية، بعدما سجلت أدنى مستوى خلال التعاملات عند 91.71 دولار.

وتراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بنسبة 3.2% أو ما يعادل 2.88 دولار ليغلق عند 86.53 دولار للبرميل، مسجلًا أدنى مستوياته منذ يناير الماضي.

مفاوضات إيران

ويبدو أن إحدى العقبات الرئيسية أمام إحياء الاتفاق المتعلقة بتحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة في إيران قد تمت تسويتها.

حيث قال ميخائيل أوليانوف، كبير المفاوضين الروس في المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران بفيينا، أن الدول الأوروبية وروسيا ودول أخرى قدمت حلا جيدا.

ولم يتطرق المفاوض الروسي إلى آلية تسوية تلك القضية، وما إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستُسقط التحقيق أو ما إذا كانت إيران قد وافقت على تقديم إجابات لأسئلة الوكالة حول وجود آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة.

يأتي ذلك بعدما تلقى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الرد الإيراني على اقتراح الاتحاد الأوروبي بإحياء الاتفاق أمس الثلاثاء، لكن لم يعلقا علنا على محتويات الرد إيران.

وقال أوليانوف إن المحادثات في “مرحلتها النهائية للغاية”، وأضاف: “آمل أن تتفاعل واشنطن بشكل إيجابي، وإذا حدث ذلك فمن المرجح أن نعقد اجتماعا وزاريا للجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) إما هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل”.

يذكر أن في الأسبوع الماضي، قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، على قناة PBS، إن تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية “سيُغلق عندما تقدم إيران الإجابات الموثوقة من الناحية الفنية التي طلبتها الوكالة الدولية”.