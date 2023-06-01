أسعار النفط العالمية ترتفع الخميس وسط احتمالات وقف رفع الفائدة في أمريكا

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس وعوضت الخسائر التي سجلتها في وقت سابق إذ قادت احتمالات وقف رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتصويت الحاسم في مجلس النواب على مشروع قانون سقف الدين إلى تجدد التفاؤل إزاء المزيد من نمو الطلب على الوقود في أكبر مستهلك له في العالم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 32 سنتا بما يعادل 0.44 % إلى 72.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 0518 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.37 % إلى 68.34 دولار للبرميل.

وألمح مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء إلى تفويت محتمل لرفع الفائدة في يونيو بما يخالف توقعات السوق عن رفع وشيك للفائدة من شأنه أن يبطئ النمو الاقتصادي ويضعف الطلب على النفط.

كما صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يعلق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار مما يعزز فرص تجنب كارثة تخلف الحكومة عن سداد ديونها.

وشهد الخامان تراجعا حادا في الجلسات السابقة إذ هبط برنت 5.6 % وغرب تكساس 6.3 % عند إغلاق يوم الأربعاء مقارنة بالجمعة الماضية.