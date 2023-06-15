أسعار النفط العالمية ترتفع الخميس مع ترقب الأسواق بيانات اقتصادية صينية مهمة

صعدت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، لتعوِّض بعض الخسائر التي تكبدتها في اليوم السابق على المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية في المستقبل، إذ تتطلع الأسواق الآن إلى بيانات اقتصادية صينية مهمة بالنسبة لمؤشرات الطلب، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتًا بما يعادل 0.3% إلى 73.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0009 بتوقيت جرينتش.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68.50 دولار للبرميل، بزيادة 23 سنتًا أو 0.4%.

نزل خاما القياس 1.5%، أمس الأربعاء، بعد توقعات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بالمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام، مما أثار المخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تباطؤ الاقتصاد وانخفاض الطلب على النفط.

كما تدعم أسعار الفائدة المرتفعة صعود الدولار، مما يجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وارتفع الدولار 0.5% مقابل سلة من العملات في التعاملات المبكرة يوم الخميس.