أسعار النفط العالمية ترتفع الثلاثاء مع تهاوي الاحتياطي الأمريكي لأدنى مستوى منذ 38 عاماً

ارتفعت أسعار النفط العالمية في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع صدور بيانات أمريكية بانخفاض كبير في مخزون النفط الأمريكي، حيث حافظ النفط برنت اليوم على مكاسبه التي حققها أمس بـ95 دولاراً للبرميل، بينما وصل سعر النفط الخام اليوم إلى مستوى 88 دولاراً للبرميل محافظاً على مكاسب الجلسات الماضية.

وصعد سعر النفط برنت اليوم للعقود الآجلة تسليم شهر نوفمبر القادم، بمقدار 0.44 نقطة، ومعدل تغير بنسبة 0.47% ليتداول النفط برنت في هذه اللحظة عند مستوى 94.53 دولار للبرميل، مقارنةً بسعر الإغلاق عند ختام الجلسة السابقة، الذي توقف عند مستوى 94 دولاراً للبرميل، في حين جاء افتتاح الجلسة عند 94.17 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن يصل سعر النفط برنت اليوم أدنى مستوى له عند 91.21 دولار للبرميل، بينما يصل إلى أعلى مستوى له عند 95.17 دولار للبرميل.

.

وتراجعت عقود النفط الخام تسليم سبتمبر 2022 القادم للنفط الخام، بمقدار 0.50 نقطة ومعدل تغير نسبته 0.56% ليتم التداول عند مستوى 88.20 دولار للبرميل، مقارنةً بسعر الافتتاح والبالغ 88.05، بينما جاء الإغلاق في ختام الجلسة السابقة عند 87.78 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن تصل أسعار النفط اليوم إلى أعلى مستوى لها عند 88.36 دولار للبرميل، بينما تصل إلى أدنى مستوى لها عند 86.64 دولار للبرميل.

المخزون الأمريكي من النفط يتهاوى لأدنى مستوى منذ عام 1984

وعلى مدار أسبوع فقط تهاوى احتياطي الطوارئ من النفط الخام الأمريكي بمقدار 8.4 مليون برميل، ليصل إلى 434.1 مليون برميل، وهو أقل مستوى له منذ عام 1984، هذا وقد أعلن الرئيس الأمريكي بايدن منذ شهر مارس الماضي عن خطة الإفراج عن كمية من الاحتياطي الأمريكي للسيطرة على ارتفاع الأسعار، والتي بالطبع أدت إلى تفاقم حدة التضخم، بمعدل مليون برميل يومياً لمدة 6 أشهر، لكن من المتوقع بعد تهاوي الاحتياطي أن يتم التراجع عن هذا القرار.