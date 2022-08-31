أسعار النفط العالمية ترتفع الأربعاء ومخاوف من ارتفاع المعروض

استهلت أسواق النفط تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع بعد السقوط العنيف خلال تعاملات أمس الثلاثاء لتستمر حالة التقلب العنيف في أسعار الخام ، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، تزامنًا مع تنامي المخاوف من ارتفاع المعروض النفطي في الأسواق بالتزامن مع مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي وتفشي الإغلاقات في الصين تزامنًا مع ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الدولار.

وتواردت أمس الثلاثاء أنباء جديدة بشأن قرب التوصل إلى اتفاق بين أيران والقوى الغربية بقيادة واشنطن حول إعادة إحياء ملف الاتفاق النووي إلا أنه لم يتم التأكد منها حتى الآن.

وارتفع خام نايمكس الأمريكي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء في حدود 1% وصولا إلى مستويات قرب الـ 92.7 دولار للبرميل بزيادة في حدود دولار للبرميل.

وفي المقابل ارتفع خام برنت القياسي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء بأكثر من 1% أو ما يعادل دولار في البرميل وصولا إلى مستويات قرب الـ 99 دولار للبرميل.

وسجل خام برنت القياسي هبوطًا بنسبة 5.5% أو ما يعادل 5.78 دولار عند 99.31 دولار للبرميل بعدما لامست المستوى 97.55 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات، تراجع سعر خام نايمكس الأمريكي بنسبة 5.5% أو 5.37 دولار ليسجل 91.64 دولار للبرميل.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو بي إس، إن الأسعار تراجعت بعد تعليقات من شركة النفط العراقية المملوكة للدولة سومو بأن صادرات النفط لم تتأثر بالاضطرابات السياسية داخل البلاد.

قال محللو هيتونج أن العراق بصفته مُصدّرا رئيسيا للنفط بإنتاج يزيد على أربعة ملايين برميل يوميا، فإن تأثير الوضع المحلي (في العراق) على أسعار النفط لا يقل عن إيران.

وقال كونال ساوهني، الرئيس التنفيذي لمجموعة كالكين: “سيستمر الاقتصاد في البقاء بطيئًا مع السياسات النقدية القوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وينتظر المستثمرون الآن بيانات التوظيف الشهرية يوم الجمعة”.