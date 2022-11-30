أسعار النفط العالمية ترتفع الأربعاء مع انخفاض مخزون الخام الأمريكي

صعدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، خلال تعاملات البوم الأربعاء، وسط هبوط مخزونات الخام الأمريكية، إلا أن المخاوف من إبقاء تحالف “أوبك+” سياسة الإنتاج دون تغيير في اجتماعها القادم حدت من المكاسب، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا أو 1.14% إلى 83.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:22 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا أو 1.2% إلى 79 دولارا للبرميل.

وساعد على تعزيز الأسعار انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 7.9 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي، فيما زادت مخزونات البنزين بنحو 2.9 مليون برميل، فيما شوهد ارتفاع مخزونات نواتج التقطير بنحو 4.0 مليون برميل.

كما تراقب السوق الاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المعروفة باسم أوبك+.