أسعار النفط العالمية ترتفع الأربعاء بأكثر من 2% مع إعلان بوتين تعبئة جزئية للجيش

ارتفعت أسعار النفط في أسواق النفط العالمية بأكثر 2% خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية للجيش بما يشكل تصعيدا للحرب في أوكرانيا، وهو ما يثير مخاوف من حصول المزيد من النقص في إمدادات النفط والغاز، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي بواقع 2.28 دولار أو 2.5% إلى 92.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 1.38 دولار يوم الثلاثاء.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.22 دولار أو 2.6% مسجلة 86.16 دولار للبرميل.

وأعلن الرئيس الروسي “تعبئة جزئية” للروس في سن القتال، ما يمهّد لتصعيد كبير في النزاع في أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة متلفزة مسجلة “أعتبر أنه من الضروري دعم اقتراح (وزارة الدفاع) بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، والذين سبق أن خدموا، ولديهم خبرة”.

وذكرت قناة “آر تي” الروسية أن وزارة الدفاع أوصت باستدعاء جنود الاحتياط للخدمة الفعلية، حيث هناك مواجهة ممتدة ضد أوكرانيا.