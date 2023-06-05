أسعار النفط العالمية ترتفع أكثر من دولار بعد إعلان السعودية اعتزامها زيادة خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل يوم الاثنين بعد أن تعهدت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض إضافي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يوليو تموز في إطار تصديها لظروف اقتصاد كلي غير مواتية أدت لتثبيط الأسواق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار أو 1.4 % مسجلة 77.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة لمستوى أعلى بلغ 78.73 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.07 دولار أو 1.5 % مسجلا 72.81 دولار للبرميل بعد أن لامس خلال يوم الاثنين مستوى مرتفعا بلغ 75.06 دولار للبرميل.

وتواصل عقود الخامين مكاسبها إثر صعودها 2% يوم الجمعة بعد أن قال وزير الطاقة السعودي إن إنتاج المملكة سينخفض إلى تسعة ملايين برميل يوميا في يوليو تموز من عشرة ملايين برميل يوميا في مايو. وهذا هو أكبر خفض تنفذه السعودية في سنوات.

وأما عمليات الخفض الطوعية التي تعهدت بها السعودية أمس الأحد جاءت إضافة إلى اتفاق أوسع نطاقا لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في تكتل أوبك+، ومن بينهم روسيا، للحد من الإمدادات حتى العام المقبل مع سعي التكتل لتعزيز أسعار النف