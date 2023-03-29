أسعار النفط العالمية تحقق مكاسب لليوم الثالث في ظل مخاوف الإمدادات الكردية وانحسار أزمة المصارف

سجلت أسعار النفط العالمية صعودا لليوم الثالث في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء حيث أثار وقف بعض الصادرات من كردستان العراق قلقا من شح المعروض كما تحسنت معنويات السوق مع هدوء المخاوف من حدوث أزمة مصرفية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا، أي 0.5 %، إلى 79.07‭‭ ‬‬دولار للبرميل بحلول الساعة 0046 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتا، أي 0.8 %، إلى 73.79 دولار للبرميل.

وقال ساتورو يوشيدا المحلل المختص بالسلع الأولية في راكوتن سيكيوريتيز “لا تزال شهية المستثمرين للمخاطرة مدعومة بمخاوف بشأن شح إمدادات منطقة كردستان العراق وارتياح في الأسواق المالية القلقة من اضطرابات القطاع المصرفي”.

وارتفعت أسعار النفط بعدما اضطر العراق لوقف تصدير حوالي 450 ألف برميل يوميا من منطقة كردستان العراق الشمالية عبر تركيا بعد حكم في قضية تحكيم أكد أن موافقة بغداد لازمة لشحن النفط.

وأثار إعلان بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز يوم الاثنين أنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار مشاعر التفاؤل حيال وضع القطاع المصرفي.

وتلقت الأسعار دعما أيضا من سحب من مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وأشارت مصادر في السوق إلى أرقام صادرة عن معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء قائلة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت حوالي 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مارس.

وتراجعت مخزونات البنزين حوالي 5.9 مليون برميل فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير حوالي 550 ألف برميل.