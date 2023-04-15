أسعار النفط العالمية تحقق مكاسب أسبوعية قوية.. توقعات قوية حفزت الصعود

سجلت أسواق النفط ارتفاعا للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومة بآفاق الطلب المحدثة لوكالة الطاقة العالمية لعام 2023، على الرغم من تقليص المكاسب ليوم الجمعة، بسبب انتعاش دولار، والذي عادة ما يكون هبوطيًا للسلع.

واستقر غرب تكساس الوسيط المتداول في نيويورك، على ارتفاع 36 سنتًا، أو 0.4٪ ، خلال اليوم عند 82.52 دولارًا للبرميل، وعلى مدار الأسبوع، ارتفع سعر الخام الأمريكي 2.3 % من تسوية 6 أبريل عند 80.70 دولار.

استقر مؤشر برنت المتداول في لندن، وهو المعيار العالمي للخام، على ارتفاع 22 سنتًا، أو 0.3٪ ، عند 86.31 دولارًا أمريكيًا، وعلى مدار الأسبوع، ارتفع خام برنت 1.4%.

فقدت أسعار النفط الخام الكثير من زخمها الصعودي بعد أن قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، أحد أكبر الصقور في البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، إنه يرغب في مزيد من التشديد النقدي على الرغم من الأدلة على أن التضخم في الولايات المتحدة كان يخرج من أعلى مستوياته في أربعة عقود، معدلات أعلى تفيد الدولار.

انتعشت أسواق النفط في وقت سابق اليوم بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس، إن الطلب على النفط الخام قد يصل إلى ذروة قياسية في عام 2023، مدعومًا بارتفاع استهلاك الصين أكبر مستورد.

لكن وكالة الطاقة الدولية حذرت أيضًا من أن التخفيض المفاجئ في إنتاج النفط الذي أعلنته مجموعة أوبك + في وقت سابق من هذا الشهر يهدد بتفاقم عجز الإمدادات المتوقع وقد يعرقل التعافي الاقتصادي.