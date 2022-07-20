أسعار النفط العالمية تتنازل عن مكاسبها الأربعاء وتهبط بعد 3 أيام من الارتفاع

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط في بداية تعاملات اليوم الأربعاء في أسواق النفط العالمية بعد 3 أيام من الارتفاع المطرد، حيث يقوم المتعاملون بتقييم بيانات المخزون الأمريكي واحتمال تطور سعر صرف الدولار في ضوء الزيادة الجديدة المتوقعة لأسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع سعر غرب تكساس الوسيط -هو الخام القياسي للنفط الأمريكي- لعقود تسليم سبتمبر المقبل، وهي العقود الأنشط تداولا، في بداية تعاملات آسيا بعد ارتفاعه خلال الأيام الثلاثة الماضية بأكثر من 8%.

وجاء ارتفاع سعر النفط في الأيام الماضية مدعوما بتراجع الدولار الأمريكي ووجود مؤشرات على قلة المعروض في السوق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي المقابل، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة أمس زيادة مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بنحو مليوني برميل، كما ارتفع مخزون البنزين أيضا. ومن المقرر صدور البيانات الأسبوعية للمخزون عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3% إلى 99.43 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل حتى الساعة السادسة و55 دقيقة صباحا بتوقيت لندن. في المقابل تراجع سعر عقود تسليم أغسطس المقبل، الذي ينتهي تداولها اليوم بنسبة 1.2% إلى 103 دولارات للبرميل.

وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 1.1% إلى 106.22 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل في تعاملات بورصة آي.سي.إي أوروبا للعقود الآجلة، بعد وصوله أمس إلى أعلى مستوى له منذ 4 يوليو الحالي.