أسعار النفط العالمية تتنازل عن مكاسبها الإثنين بسبب زيادة إصابات كورونا في الصين

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها السابقة وتراجعت خلال تعاملات اليوم الاثنين، نتيجة صعود سعر الدولار الأمريكي وارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في مدن صينية كبرى، وهو ما يضعف الآمال في إعادة فتح اقتصاد أكبر مستورد للخام في العالم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي، و خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1% تقريبا في وقت سابق من الجلسة، لكنها عكست مسارها لاحقا وانخفضت.

وبحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.3 % إلى 95.67 دولار للبرميل بعد أن سجل عند التسوية ارتفاعا 1.1 % يوم الجمعة.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي 39 سنتا أو 0.4 % إلى 88.57 دولار للبرميل بعد الإغلاق في جلسة الجمعة مرتفعة 2.9 %.

كما ارتفعت أسعار السلع الأولية الجمعة الماضية بعد أن عدلت لجنة الصحة الوطنية الصينية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته. ولكن الإصابات بكوفيد ارتفعت في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وما زال طلب الصين على النفط من السعودية، أكبر مصدر في العالم، ضعيفا بعد أن طلبت مصاف كثيرة كميات أقل من الخام في ديسمبر.