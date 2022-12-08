أسعار النفط العالمية تتعافى من أدنى مستوياتها في 2022 وتصعد الخميس

تعافت أسعار النفط العالمية في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، في أعقاب تراجعه إلى أقل مستوى له في العام الحالي، حيث صعدت مستويات الإنتاج ومخزونات البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي نَمَت فيه المخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى ضعف الطلب على الوقود، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت دولارًا إلى 78.17 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارًا إلى 73.01 دولار للبرميل.

كانت أسعار خام برنت قد هبطت، خلال تعاملات أمس الأربعاء، عند التسوية إلى أقل من أدنى مستوى إغلاق مسجل هذا العام، والذي لامسه في اليوم الأول من عام 2022، في حين تراجع الخام الأمريكي إلى مستوى منخفض جديد هو الأقل خلال عام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء إن إنتاج الخام الأمريكي ارتفع إلى 12.2 مليون برميل يوميًّا، الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس.

وبينما تراجعت مخزونات الخام الأمريكية، الأسبوع الماضي، ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، مما فاقم المخاوف حيال تراجع الطلب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين نَمَت 5.3 مليون برميل، خلال الأسبوع، إلى 219.1 مليون برميل، وتضخم مخزون نواتج التقطير، بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 6.2 مليون برميل.

لكن بياناتٍ أظهرت أن الاقتصاد الياباني تقلَّص بشكل أقل من المتوقع في الربع الثالث ساعدت على ارتفاع أسعار النفط.

كما ساعد تخفيف قيود “كوفيد-19” في الصين، وهي من أكبر مستهلكي الخام في العالم، في استقرار أسعار النفط.

في غضون ذلك، قال مسئول بوزارة الخزانة البريطانية إن مسئولين من دول غربية يجرون محادثات مع نظرائهم الأتراك للتوصل إلى حل لطوابير انتظار ناقلات النفط قبالة تركيا.

جاء ذلك بعد أن فرضت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي قيودًا جديدة تستهدف صادرات النفط الروسية في الخامس من ديسمبر.

ولا تزال 20 ناقلة نفط على الأقل تواجه مزيدًا من التأخير في العبور من موانئ روسيا على البحر الأسود إلى البحر المتوسط مع تسابق الشركات المشغلة للامتثال لقواعد تأمين جديدة أقرّتها تركيا، هذا الشهر.