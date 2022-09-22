أسعار النفط العالمية تتعافى الخميس بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار النفط تعافيا ملحوظا في أسواق النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس بعد هبوطها بنسبة 1% في الجلسة السابقة، حيث طغت المخاوف من شح الإمدادات في فصل الشتاء على أثر المخاوف من حدوث ركود عالمي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو بنسبة 0.2% إلى 89.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش، لتعوض خسائرها في التعاملات الآسيوية المبكرة.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع عشرة سنتات إلى 83.04 دولار.

وهبط الخامان القياسيان يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة لكبح التضخم، وأشار إلى أنه سيواصل رفع تكاليف الاقتراض خلال العام.

ورغم أن الاحتياطي الفيدرالي تبنى نبرة متشددة خلال اجتماعه أمس الأربعاء، فقد رأى بعض المحللين أن عدم رفع سعر الفائدة بنسبة أكبر وفر بعض الارتياح لأسواق النفط.

وحد ارتفاع سعر الدولار من مكاسب النفط، حيث أنه يجعل الخام أكثر تكلفة للعديد من المشترين. ولامس مؤشر الدولار يوم الأربعاء أعلى مستوى في 20 عاما مقابل سلة من العملات الأخرى.