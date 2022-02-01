أسعار النفط العالمية تتشبث بمكاسبها.. وبرنت يلامس 90 دولارا للبرميل

شهدت أسعار النفط ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، لتحوم قرب أعلى مستوياتها في سبعة أعوام التي سجلتها الأسبوع الماضي، مدعومة بتوقعات استمرار شح المعروض بسبب زيادة محدودة من جانب كبار المنتجين والانتعاش القوي للطلب على الوقود بعد جائحة كورونا، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار النفط فى عقود خام برنت تسليم أبريل 24 سنتا أو 0.27% إلى 89.50 دولار للبرميل.

ارتفاع أسعار النفط فى عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي

وصعدت أسعار النفط فى عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.31% إلى 88.42 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر 2014 يوم الجمعة، إذ بلغ برنت 91.70 دولار للبرميل والخام الأمريكي 88.84 دولار.

كما سجلا مكاسب للأسبوع السادس على التوالي. وحققا مكاسب بنحو 17% هذا الشهر، وهي أكبر نسبة منذ فبراير 2021.

مسح: إنتاج منظمة أوبك النفطي في يناير أخفق مرة أخرى في الوصول إلى حد الزيادة المقررة

وخلص مسح لرويترز أمس الإثنين إلى أن إنتاج منظمة أوبك النفطي في يناير أخفق مرة أخرى في الوصول إلى حد الزيادة المقررة بموجب اتفاق مع الحلفاء مما يسلط الضوء على الصعوبة التي يواجهها بعض المنتجين لضخ المزيد من الخام حتى مع وصول أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ سبع سنوات.

كما حصلت أسعار الخام على دعم نتيجة التوتر بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا، والذي أثار القلق من احتمال تعطل إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

من ناحية أخرى، قالت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء إن متوسط صادرات البلاد النفطية بلغ 3.2 مليون برميل يوميا في يناير.

ارتفاع أسعار النفط أمس

وارتفعت أسعار النفط أمس الإثنين لتنهي يناير محققة أكبر مكاسب شهرية لها في عام، مدعومة بنقص الإمدادات والتوتر السياسي في شرق أوروبا والشرق الأوسط.

وارتفع سعر عقود برنت الآجلة تسليم أبريل، أكثر عقود الخام نشاطا، 74 سنتا أو 0.8% لتبلغ عند التسوية 89.26 دولار للبرميل.

وارتفع عقد الشهر الأول تسليم مارس، والذي انتهى بنهاية الجلسة، 1.18 دولار أو 1.3% ليختتم التعاملات عند 91.21 دولار.

وصعد كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.33 دولار أو 1.5% ليُغلق عند 88.15 دولار للبرميل.

توقعات بأن تحافظ أوبك على سياسة الزيادات التدريجية

ويتوقع محللون في السوق ومصادر من رويترز على نطاق واسع، أن تحافظ أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا، على سياسة الزيادات التدريجية في الإنتاج عندما تجتمع يوم الأربعاء.

ورفع منتجو أوبك+ إنتاجهم 400 ألف برميل يوميا شهريا منذ أغسطس.

لكن مسحا لرويترز يوم الإثنين خلص إلى أن إنتاج أوبك النفطي في يناير كانون الثاني لم يصل مرة أخرى إلى حد الزيادة المقررة بموجب اتفاق مع الحلفاء مما يسلط الضوء على الصعوبة التي يواجهها بعض المنتجين لضخ المزيد من الخام حتى مع وصول أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ سبع سنوات.

أوبك تضخ 28.01 مليون برميل يوميا في يناير

ووجد المسح أن أوبك ضخت 28.01 مليون برميل يوميا في يناير بزيادة 210 آلاف برميل يوميا عن الشهر السابق لكن أقل من الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق الإمدادات والتي تبلغ 254 ألف برميل يوميا.

واشتدت حالة من التوتر الجيوسياسي تشمل اثنين من منتجي النفط الرئيسيين، روسيا والإمارات، في يناير.

فقد قال رئيس حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج يوم الأحد، إن أوروبا بحاجة إلى تنويع إمداداتها من الطاقة، مع تحذير بريطانيا من أنه من “المرجح للغاية” أن روسيا تتطلع لغزو أوكرانيا.

كما أن السوق في حالة تأهب بشأن الشرق الأوسط بعد أن قالت الإمارات إنها اعترضت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون في اليمن بينما كانت الدولة الخليجية تستضيف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج، في أول زيارة من نوعها.