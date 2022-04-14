أسعار النفط العالمية تتراجع اليوم وسط إشارات متباينة بشأن الإمدادات

تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم الخميس في تعاملات محدودة قبيل عطلة رسمية، إذ يدرس المتعاملون أثر ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية في مواجهة نقص المعروض العالمي، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وهبط سعر مزيج خام برنت في التعاملات الآجلة 1.14 دولار أي 1.1% إلى 107.64 دولار للبرميل في حين نزل سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.32 دولار أي 1.3% إلى 102.93 دولار للبرميل.

وتجاهل الخامان القياسيان ارتفاع المخزونات الأمريكية أمس الأربعاء ليغلقا على ارتفاع بنحو أربعة دولارات.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء من أنه اعتبارا من شهر مايو فصاعدا يمكن أن يتوقف ما يقرب من 3 ملايين برميل يوميا من إمدادات النفط الروسية بسبب العقوبات والحظر الطوعي.

وقال فاندانا هاري مؤسس شركة فاندا إنسايتس لتحليلات أسواق النفط إن احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي يكاد يكون معدوما لكن لا أحد يستطيع أو يريد قول ذلك صراحة.

وأضاف “لكن مجرد التلويح بذلك سيكون كافيا للإبقاء على علاوة المخاطر”.

وعلى الرغم من وجود إشارات على احتمال استمرار تعطل الإمدادات العالمية ارتفعت مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من 9 ملايين برميل الأسبوع الماضي وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء فيما يرجع جزئيا إلى السحب من المخزونات الاستراتيجية.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المخزونات بمقدار 863 ألف برميل.

ارتفاع مخزونات النفط الخام بأمريكا بنحو 7.8 ملايين برميل

أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي، الصادرة أمس الأول الثلاثاء ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 7.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من أبريل الجاري.

وكشف المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، عن تراجع مخزونات البنزين 5.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، كما انخفض مخزون المقطرات بنحو 5 ملايين برميل.

ومن المقرر إعلان البيانات الرسمية الخاصة بالمخزونات من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع مخزونات النفط بمقدار 300 ألف برميل.