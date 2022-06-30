أسعار النفط العالمية تتراجع الخميس وسط مخاوف حيال الإمدادات وزيادة مخزونات الوقود الأمريكية

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس في تعاملات متقلبة في أسواق النفط العالمية مع تقييم السوق للمخاوف حيال قلة الإمدادات العالمية وزيادة مخزونات الوقود ونواتج التقطير الأمريكية.

وبحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش هبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر أيلول 45 سنتا أو 0.4 % إلى 112 دولارا للبرميل. وجرى تداول عقد أغسطس الذي ينتهي يوم الخميس مقابل 115.15 دولار للبرميل بانخفاض 1.11 دولار أو 1%.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 0.5 % إلى 109.21 دولار للبرميل.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام انخفضت 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يونيو الجاري وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 569 ألف برميل. وارتفعت مخزونات الوقود ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الوقود مع تكثيف المصافي نشاطها إذ تعمل بنسبة 95 % من طاقتها الإنتاجية، وهو أعلى مستوى بالنسبة لهذا الوقت من العام منذ أربع سنوات.

وقال محللون في شركة “إيه.إن.زاد” إن مزيدا من تعطل الإمدادات حد من تراجع الأسعار، وسط تعليق شحنات ليبية من مينائين رئيسيين بشرق البلاد، بينما شهدت الإكوادور انخفاضا في الإنتاج بسبب احتجاجات.

في الوقت نفسه يواصل تكتل “أوبك+” الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، اليوم الخميس اجتماعات بدأها الأربعاء، وإن كانت مصادر صرحت بأنه لا توجد توقعات تذكر بضخ المزيد من النفط.

يجتمع ممثلو الدول الأعضاء في مجموعة “أوبك+” لليوم الثاني والأخير من اجتماعاتهم اليوم الخميس في الوقت الذي تقول فيه مصادر إنه من غير المرجح أن تقرر المجموعة عما قريب ضخ المزيد من النفط في السوق‭‭‭ ‬‬‬بعد أغسطس.

وفي آخر اجتماعات لها في أوائل يونيو، قررت “أوبك+” زيادة الإنتاج كل شهر بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو تموز وأغسطس آب، وذلك مقارنة بخطة سابقة لإضافة 432 ألف برميل يوميا على مدى ثلاثة أشهر.

وتتألف مجموعة “أوبك+” من الدول الأعضاء في منظمة أوبك وحلفاء لها مثل روسيا.