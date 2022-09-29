أسعار النفط العالمية تتراجع الخميس وسط صعود الدولار وضعف الطلب

انخفضت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن ارتفعت بأكثر من 3 دولارات في الجلسة السابقة، إذ حدّت الزيادة في سعر العملة الأمريكية من الطلب على النفط، كما أثَّرت المخاوف المتنامية بشأن احتمالية وقوع ركود اقتصادي عالمي على معنويات السوق، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتًا، أو 1% إلى 88.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0629 بتوقيت جرينتش، بينما هبطت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي 80 سنتًا، أو 1% إلى 81.33 دولار.

كان الخامان القياسيان قد شهدا ارتفاعًا في الجلستين السابقتين وسط تقلبات التداول، بعد أن وصلا إلى أدنى مستوى لهما في تسعة أشهر، هذا الأسبوع، إذ أدى انخفاض مؤقت في مؤشر الدولار وتراجع في مخزونات الوقود الأمريكي بشكل أكبر من المتوقع، إلى زيادة الآمال في انتعاش الطلب.

وعاود مؤشر الدولار الصعود، يوم الخميس، مما قلل شهية المستثمرين للمخاطرة وأذكى المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وقال بنك إنجلترا، يوم الأربعاء، إنه ملتزم بشراء أكبر عدد من السندات الحكومية طويلة الأجل حسب الحاجة حتى 14 أكتوبر لتحقيق الاستقرار في العملة، بعد أن تسببت خطط ميزانية الحكومة البريطانية التي أُعلنت، الأسبوع الماضي، في انخفاض الجنيه الإسترليني.

وخفَّض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط لعام 2023 يوم الثلاثاء، بسبب التوقعات بضعف الطلب وارتفاع الدولار، لكنه قال إن خيبة الأمل على مستوى العالم تجاه الإمدادات عزّزت توقعاته بشأن الاتجاه الصعودي طويل الأجل.