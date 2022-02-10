أسعار النفط العالمية تتراجع الخميس مع انخفاض مخزون الخام الأمريكي

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس في أسواق النفط العالمية، رغم بيانات أمريكية أظهرت تراجعًا غير متوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 09:59 بتوقيت موسكو، تراجعت أسعار النفط بالنسبة للعقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.16% إلى 89.52 دولار للبرميل.

كما انخفضت أسعار النفط بالنسبة للعقود الآجلة لمزيج خام “برنت” القياسي بنسبة 0.42% إلى 91.17 دولار للبرميل، وفقًا لبيانات أوردتها شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 فبراير الحالي، في حين كان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 100 ألف برميل.

هبوط حاد في مخزونات النفط الأمريكية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطًا حادًّا، الأسبوع الماضي، كما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 4.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير إلى 410.4 مليون برميل،

وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2018، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 369 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 2.8 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي.

وقال تقرير إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت بمقدار 1.6 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 248.4 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 1.6 مليون برميل.

وأضاف التقرير أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بمقدار 929 ألف برميل إلى 121.8 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن تهبط 1.7 مليون برميل.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، الأسبوع الماضي، انخفض بمقدار 1.42 مليون برميل يوميًّا إلى 3.29 مليون برميل.