أسعار النفط العالمية تتراجع الخميس متأثرة بصعود الدولار ومخاوف الطلب

هبطت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية الصباحية اليوم الخميس، مع صعود الدولار بدعم من توقعات رفع أسعار الفائدة وبعد بيانات اقتصادية في الآونة الأخيرة من الولايات المتحدة والصين لم تقدم ما يكفي لدعم توقعات بتحسن الطلب، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0302 بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا أو 0.96 % إلى 82.32 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 69 سنتا أو 0.87 % إلى 78.47 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان لليوم الثاني بعد انخفاضهما بنسبة اثنين بالمئة يوم الأربعاء، وبلغا أدنى مستوياتهما منذ إعلان مجموعة أوبك+ عن خفض مفاجئ في الإنتاج في الثاني من أبريل.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، في مذكرة للعملاء: “عاد خام غرب تكساس الوسيط إلى مستوى أقل من 80 دولارا وقد يواصل الانخفاض إذا استمر التداول القوي للدولار”.

وصعد مؤشر الدولار بنحو 0.40 % خلال هذا الأسبوع. ويجعل ارتفاع الدولار النفط المقوم بالعملة الأمريكية أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وكشف تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) نُشر يوم الأربعاء أن النشاط الاقتصادي الأمريكي لم يطرأ عليه تغير يذكر في الأسابيع الماضية إذ نما التوظيف على نحو معتدل نسبيا بينما تباطأت زيادة الأسعار على ما يبدو.