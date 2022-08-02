أسعار النفط العالمية تتراجع الثلاثاء وسط ترقب لاجتماع أوبك+

هبطت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، بفعل توقعات قاتمة للطلب العالمي على الوقود، بعد صدور بيانات تشير إلى تباطؤ عالمي في قطاع الصناعات التحويلية، بينما يجتمع منتجو النفط في تكتل أوبك+ هذا الأسبوع لاتخاذ قرار بخصوص زيادة الإمدادات.

وكشفت دراسات مسحية أمس الاثنين أن المصانع في أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا واجهت صعوبة لتعزيز النشاط في يوليو مع تعثر الطلب العالمي وفرض الصين لقيود صارمة لمكافحة كوفيد-19، الأمر الذي أبطأ الإنتاج.

وبحلول الساعة 0817 بتوقيت جرينتش انخفض سعر خام برنت 1.40 دولار أو 1.4 % إلى 98.63 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا أو 1.1 % إلى 92.89 دولار للبرميل.

وقال مصدران من ثمانية في أوبك+ في تصريحات لوكالة رويترز إنه ستجري مناقشة زيادة متواضعة في الإنتاج لشهر سبتمبر، في حين قال الباقون إن من المرجح الإبقاء على مستوى الإنتاج الراهن.

كما يترقب المستثمرون البيانات الأسبوعية للمخزونات الأميركية، حيث يتوقع محللون انخفاض مخزونات الخام والبنزين الأمريكية.

من المنتظر أن يعلن معهد البترول الأمريكي أول تقرير لهذا الأسبوع في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش.