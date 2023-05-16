أسعار النفط العالمية تتراجع الثلاثاء.. خام برنت يصل إلى 75 دولارا

تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات الثلاثاء 16 مايو، عاكسة مكاسب مبكرة، بدعم من توقعات ارتفاع الطلب العالمي من “وكالة الطاقة الدولية”، لكن البيانات الاقتصادية الصينية الأضعف من المتوقع حدّت من المزيد من المكاسب.

وبحلول الساعة 0.6.26 مساء بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.31%، بما يعادل 0.23 دولار إلى 75 دولارًا للبرميل.

أسعار النفط العالمية

وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنحو 0.20%، بما يعادل 0.14 دولار، إلى 70.97 دولار للبرميل.

رفعت “وكالة الطاقة الدولية” توقعاتها للطلب العالمي على النفط، هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يوميًّا إلى مستوى قياسي بلغ 102 مليون برميل.

وقالت إن تعافي الصين بعد رفع قيود “كوفيد-19” تجاوز التوقعات، حيث وصل الطلب إلى مستوى قياسي بلغ 16 مليون برميل يوميًّا في مارس.

وكانت قد أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، الاثنين 15 مايو، أنها ستشتري 3 ملايين برميل من النفط الخام للاحتياطي البترولي الإستراتيجي للتسليم في أغسطس.

في غضون ذلك، أظهرت البيانات الواردة من الصين أن نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة أقل من التوقعات في أبريل، مما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم فقَد الزخم في بداية الربع الثاني.