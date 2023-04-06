أسعار النفط العالمية تتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث بعد تخفيضات أوبك+ المفاجئة

تواصل أسعار النفط العالمية طريقه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية خلال تعاملات اليوم الخميس، إذ طغى إعلان أوبك+ تخفيضات إضافية في الإنتاج المستهدف وتراجع مخزونات النفط الأمريكية على المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد الخامان بأكثر من 6% هذا الأسبوع متجهين صوب تسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي بعد أن تعهدت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، بتخفيضات إضافية مفاجئة للإنتاج.

ومع ذلك، تراجع النفط يوم الخميس إذ أثارت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة القلق بشأن النمو الاقتصادي.

وبحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.4 % إلى 84.65 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 29 سنتا أو 0.4 % إلى 79.88 دولار للبرميل.

وصعد مؤشر الدولار يوم الخميس بعدما سجل أدنى مستوى له في شهرين في الآونة الأخيرة. وارتفاع الدولار يجعل النفط الخام أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتلقت السوق الدعم أيضا من بيانات حكومية أمريكية أظهرت أن مخزونات الخام في البلاد انخفضت 3.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو أكثر من المتوقع. كما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير مما يشير إلى ارتفاع الطلب.