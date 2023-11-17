أسعار النفط العالمية تتجه لتسجيل رابع أسبوع على التوالي من الانخفاض

تتجه أسعار النفط لتسجيل رابع أسبوع على التوالي من الانخفاض، وظلت دون تغير في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن تراجعت بنحو 5% لأدنى مستوى في أربعة أشهر، أمس الخميس، وسط مخاوف بشأن الطلب العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات، بما يعادل 0.1% إلى 77.52 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0232 بتوقيت جرينتش،

فيما لم يشهد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تغيرًا وظل عند 72.95 دولار. وخسر الخامان القياسيان نحو سدس قيمتهما خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وتوقع كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية وجود نقص في الإمدادات في الربع الأخير، إلا أن بعض البيانات الاقتصادية المهمة، التي صدرت حول العالم، هذا الأسبوع، أظهرت أن الطلب أقل من المتوقع.

ويُعزى انخفاض أسعار النفط، هذا الأسبوع، بشكل رئيسي إلى الارتفاع الحادّ في مخزونات الخام الأمريكية واستمرار الإنتاج عند مستويات قياسية، وهو ما يقول المحللون إنه أثار مخاوف من ضعف الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم وسط ارتفاع الإنتاج.

وقالت جيه.بي مورجان لأبحاث السلع، اليوم الجمعة، إن تتبع الطلب العالمي على النفط أظهر أن متوسط ​​الطلب بلغ 101.6 مليون برميل يوميًّا، في النصف الأول من نوفمبر؛ أي أقل بمقدار 200 ألف برميل يوميًّا من توقعاتها لهذا الشهر.

وقال محللون إن انخفاض الأسعار في الآونة الأخيرة من المرجح أيضًا أن يدفع السعودية إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى 2024.