أسعار النفط العالمية تتجه لتسجيل أول زيادة شهرية هذا العام مع تراجع الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط، يوم الجمعة، ويتجه مزيج برنت لتحقيق أول زيادة شهرية له، هذا العام، إذ محا انخفاض كبير في مخزونات النفط الخام الأمريكية أثر المخاوف من تأثر الطلب على الوقود بأية زيادة جديدة في أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 16 سنتًا أو 0.2% إلى 74.67 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0405 بتوقيت جرينتش. وصعد عقد أقرب استحقاق الأقل تداولًا، والذي ينتهي تداوله اليوم الجمعة 30 سنتًا إلى 74.64 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 0.1% مسجلًا 69.95 دولار للبرميل.

ويتجه خاما القياس، بعد إغلاقهما مرتفعين بنسبة طفيفة يوم الخميس، للارتفاع أكثر من 2.5% في يونيو. وستكون تلك أول زيادة شهرية لخام برنت في 2023، لكنها ستكون الثانية لخام غرب تكساس الوسيط، بعدما ارتفع في أبريل.

لكن على أساس فصلي، يتجه خام برنت، فيما يبدو، لخَسارة تبلغ حوالي 6%، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط، فيما يبدو، لخسارة تبلغ حوالي 7%.

وتخشى الأسواق من شح المعروض، بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام انخفضت بواقع 9.6 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو، وهو ما تجاوز بكثير توقعات المحللين، في استطلاع أجرته “رويترز”، بانخفاضها 1.8 مليون برميل.

في غضون ذلك، تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، في الربع الأول من العام، إلى معدل سنوي يبلغ 2%، مقارنة مع 1.3% أعلنت في وقت سابق.

تأتي البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، وانخفاض مخزونات النفط الخام، في وقت تعتزم فيه السعودية تنفيذ خفض جديد للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًّا في يوليو، بالإضافة إلى اتفاق أوسع نطاقًا لتحالف “أوبك+” للحد من الإمدادات حتى 2024.

لكن مكاسب النفط، يوم الجمعة، حدّت منها بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، ومخاوف من رفع أسعار الفائدة.

وأظهر مسحٌ رسمي للمصانع في الصين، يوم الجمعة، انكماش نشاط الصناعات التحويلية، للشهر الثالث على التوالي في يونيو، لكن بوتيرة أبطأ. وتراجع النشاط غير الصناعي أيضًا في يونيو.

وجاءت البيانات متمشية إلى حد كبير مع توقعات المحللين.

وقال روبرت كارنل، الرئيس الإقليمي للأبحاث في آي.إن.جي، في مذكرة: “لم تكن مفاجأة … لكن ربما تكون حقيقة أن الانكماش مستقر نسبيًّا مصدر ارتياح نسبي. على الأقل لا تتدهور الأمور بشكل ملحوظ”.