أسعار النفط العالمية تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس وسط تعهدات بخفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الجمعة وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة السادسة على التوالي وسط تعهدات بخفض الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم أكتوبر 30 سنتا، أي ما يعادل 0.4 %، إلى 85.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 36 سنتا، أو 0.4 %، 81.90 دولار للبرميل.

واسترد برنت أمس الخميس خسائره التي بلغت 2% في جلسة الأربعاء مما يجعل العقود الآجلة في طريقها لتحقيق زيادة أسبوعية نسبتها 0.4 % بينما من المنتظر أن ينهي خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع مرتفعا 1.4 % بعد تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية بأكبر قدر على الإطلاق يوم الأربعاء.

ويتجه خاما القياس لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي في أطول سلسلة مكاسب لهما هذا العام.