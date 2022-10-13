أسعار النفط العالمية تتجاوز صدمات التوقعات وترتفع مؤقتا الخميس

صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب هبوطها أمس الأربعاء بأعلى من 2% نتيجة تزايد المخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط بجانب التوقعات الصادمة بشأن الطلب والأسعار، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وتضررت أسواق النفط من ارتفاع الدولار الأمريكي، وتخوف المستثمرين من تضرر الطلب على الوقود بسبب تزايد مخاطر الركود العالمي وتشديد القيود لمواجهة كورونا في الصين، تزامنا مع ارتفاع أسعار الفائدة كمن جانب الفيدرالي.

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس وقبل صدور بيانات المخزون بساعات في حدود 1، ليرتفع خام نايمكس الأمريكي الخفيف بنسبة 0.7% أو ما يعادل 0.6 دولار للبرميل وصولا غلى مستويات قرب الـ88 دولار.

بينما زاد خام برنت القياسي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الخميس في حدود 1% أو ما يعادل 0.9 دولار في البرميل وصولا إلى مستويات 93.22 دولار للبرميل.

وفي نهاية تعاملات أمس الأربعاء انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 1.9%، إلى 92.45 دولارًا للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 2.3% إلى 87.27 دولارًا للبرميل.