أسعار النفط الخام تهبط الخميس.. وخام برنت يصل إلى 84.89 دولار

تراجعت أسعار النفط الخام في نهاية تعاملات اليوم الخميس 6 أبريل (2023)، مسجلة مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي.

وطغت المخاوف من نقص الإمدادات في ظل تخفيضات الإنتاج التي يستهدفها تحالف أوبك+ وانخفاض مخزونات النفط الأمريكية على المخاوف بشأن تراجع النمو الاقتصادي العالمي.

وأظهرت بيانات بيكر هيوز الصادر اليوم، انخفاض عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، بمقدار حفارتين، ليصل الإجمالي إلى 590 حفارة.

تُجدر الإشارة إلى أن الأسواق العالمية في عطلة غدًا الجمعة، بمناسبة الجمعة العظيمة.

أسعار النفط الخام اليوم

في نهاية الجلسة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي – تسليم يونيو 2023- بنسبة 0.12%، مسجلةً 84.89 دولارًا للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط – تسليم مايو 2023- بنسبة 0.17%، مسجلةً 80.44 دولارًا للبرميل، بحسب بيانات بلومبرج.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء 5 أبريل، على تراجع للجلسة الأولى بعد 4 جلسات من المكاسب بضغط من مخاوف من ركود اقتصادي قد تحد من الطلب.

وكانت أسعار النفط الخام قد صعدت لـ4 جلسات متتالية بعد أن رفعت تعهدات 9 دول من أوبك+ بقيادة السعودية الحجم الإجمالي لتخفيضات التحالف إلى 3.66 مليون برميل يوميًا، بما في ذلك خفض مليوني برميل في أكتوبر/تشرين الأول، ما يعادل نحو 3.7% من الطلب العالمي.

وصعد برنت وغرب تكساس الوسيط نحو 6% و6.7% هذا الأسبوع على التوالي، متجهين نحو 3 أسابيع متتالية من الزيادة بعد أن تعهّدت دول أوبك+ بتخفيضات طوعية في الإنتاج.