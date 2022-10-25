أسعار النفط الخام تصعد في ختام تعاملات الثلاثاء بعد جلسة متقلبة

ارتفعت أسعار النفط الخام في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 25 أغسطس ، بعد جلسة متقلبة، مع تراجع الدولار الأميركي، بحسب وكالة رويترز

وحدت المخاوف من تباطؤ نمو الطلب العالمي على الوقود وسط بيانات اقتصادية هبوطية من اقتصادات رئيسة مستوردة للنفط مثل الصين، من توسيع المكاسب.

أسعار النفط الخام اليوم

في ختام الجلسة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر ديسمبر – بنسبة 0.3%، إلى 93.52 دولارًا للبرميل، بعدما تراجعت إلى أقل من 92 دولارًا خلال التعاملات.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي -تسليم ديسمبر – بنسبة 0.9% إلى 85.32 دولارًا للبرميل، عقب تراجعه إلى 83.05 دولارًا خلال التداولات، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الإثنين 24 أكتوبر ، على تراجع وسط مخاوف من تباطؤ الطلب على الوقود.

أسعار الدولار

انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسة بما يقرب من 1%، مما جعل النفط المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الآخرين وساعد في رفع الأسعار.

ومع ذلك، أدت علامات النشاط الاقتصادي غير المؤكد في الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، إلى الحد من الزيادة.

وقالت مؤسسة فاندا إنسيتس لتحليل سوق النفط، فاندانا هاري: “بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط الخام خلال اليوم، فإن العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط عالقة في نطاق ضيق نسبيًا منذ يوم الخميس”.

وأضافت هاري أن أساسيات العرض والطلب لا تزال مستقرة إلى حد كبير، مما يترك المعنويات الاقتصادية في مركز الصدارة بالنسبة لسوق النفط.

وقالت: “لقد تم بالفعل استيعاب الكثير من التوقعات المتدهورة بشأن الطلب، لذا فإن أي ضغط نزولي إضافي قد يكون بطيئًا”.

الطلب على النفط

تقلص النشاط التجاري في الولايات المتحدة للشهر الرابع في أكتوبر ، إذ قال المصنعون وشركات الخدمات في استطلاع شهري لستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات نُشر أمس الإثنين أن طلب العملاء آخذ في الانخفاض.

قد يشير هذا الضعف إلى أن زيادات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أسعار الفائدة لمحاربة التضخم كانت ناجحة وقد تقنعه بإبطاء سياسات رفع أسعار الفائدة، وهي إشارة إيجابية للطلب على الوقود.

أظهرت بيانات حكومية أمس الإثنين أن واردات الصين من النفط الخام في سبتمبر انخفضت بنسبة 2% عن العام السابق، لتواصل اتجاه انخفاض الواردات في نفس الوقت الذي أبلغت فيه عن تباطؤ مبيعات التجزئة.

مخزونات النفط الأميركية

من المتوقع أيضًا أن ترتفع مخزونات النفط الخام الامريكية هذا الأسبوع، مما قد يحد من مكاسب الأسعار.

قدر محللون استطلعت وكالة رويترز آراءهم في المتوسط ​​أن مخزونات النفط الأميركية ارتفعت 200 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر.

وقدر المحللون أن مخزونات البنزين انخفضت بنحو 1.2 مليون برميل ومن المتوقع أن تنخفض مخزونات نواتج التقطير والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي.