أسعار النفط الخام تصعد الخميس وسط نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل فاق التوقعات

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تعاملات الخميس، ليصعد خام برنت بالقرب من 97 دولارًا للبرميل، مع التفاؤل بشأن الطلب وزيادة صادرات الخام الأمريكية.

وأظهرت بيانات رسمية، نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2.6% خلال الربع الثالث من 2022، متجاوزًا توقعات المحللين، بعد انكماشه في الربعين السابقين.

أسعار النفط الخام

عند نهاية التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.3%، إلى 96.96 دولارًا للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي -تسليم ديسمبر بنسبة 1.3% إلى 89.08 دولارًا للبرميل، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، الأربعاء على ارتفاع بنحو 3% مع تراجع قوي للعملة الأميركية.

مخزونات النفط الأمريكية

ارتفعت مخزونات النفط الأمريكية 2.6 مليون برميل، الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات حكومية أسبوعية، الأربعاء، مع ارتفاع صادرات الخام إلى 5.1 مليون برميل يوميًا، وهو أكبر حجم على الإطلاق.

وقال المدير العام للأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية، هيرويوكي كيكوكاوا: “أثارت صادرات الخام الأمريكية القوية التفاؤل بشأن الطلب ودفعت عمليات شراء جديدة”.

وأضاف: “لكن المخاوف من استمرار السياسات الاقتصادية المشوشة للصين، في ظل القوة المتنامية للرئيس شي جين بينغ، أثرت في المعنويات”، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

الطلب في الصين

تخلص المستثمرون العالميون من الأصول الصينية في وقت مبكر من هذا الأسبوع وسط مخاوف من أن الأيديولوجية قد تتفوق بشكل متزايد على النمو في ظل أقوى زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ.

وقال البنك الدولي، الأربعاء، إنه يتوقع انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 11% في عام 2023 بعد ارتفاع 60% هذا العام في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، رغم أن تباطؤ النمو العالمي وقيود فيروس كورونا في الصين قد يؤديان إلى انخفاض أعمق.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط الخام مع ضعف الدولار الذي يجعل النفط الخام المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، قبل أن تتحول العملة للارتفاع.

أسعار النفط الروسي

في غضون ذلك، يضع المسؤولون الأمريكيون والغربيون اللمسات الأخيرة على خطط لفرض سقف على أسعار النفط الروسي وسط تحذير من البنك الدولي بأن أي خطة ستحتاج إلى مشاركة نشطة من اقتصادات الأسواق الناشئة لتكون فعالة.

قال المسؤولون إنه لم يُحَدَّد أي نطاق سعري حتى الآن، لكن شخصًا على دراية بالعملية قال إن الحد الأقصى سيُحَدد بما يتماشى مع المتوسط ​​التاريخي البالغ 63-64 دولارًا للبرميل، وهو مستوى يمكن أن يشكّل حدًا أعلى طبيعيًا.