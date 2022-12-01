أسعار النفط الخام تصعد الخميس وسط تخفيف قيود «كورونا» في الصين

ارتفعت أسعار النفط الخام، خلال تعاملات اليوم الخميس، بدعم من إجراءات تخفيف قيود مواجهة كورونا في الصين مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الطلب قبيل اجتماع تحالف أوبك+ يوم الأحد المقبل.

بحلول الساعة 1:16 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر فبراير 2023- بنحو 0.89%، إلى 87.74 دولارًا للبرميل.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي -تسليم يناير 2023- بنسبة 1.64%، إلى 81.87 دولارًا للبرميل، وفق بيانات موقع بلومبرج.

أسعار النفط الخام الخميس

كانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء 30 نوفمبر، على ارتفاع بنحو 3%، لكنها سجلت خسائر شهرية قوية.

وخلال الشهر الماضي سجّلت أسعار خامي برنت وغرب تكساس خسائر بنحو 12.4% و6.9% على التوالي.

قال محللو أبحاث إيه إن زد، في مذكرة، اليوم الخميس: “السوق لا تزال غير متأكدة بشأن قرار أوبك+؛ إذ يتوقع البعض خفضًا، بينما يشير آخرون إلى احتمال ترجيح تمديد الاتفاق الحالي”.

وأضاف المحللون أن السوق تستعد أيضًا لتأثير العقوبات الأوروبية على النفط الروسي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المعروفون باسم تحالف أوبك+، في 4 ديسمبر.

قالت مصادر إن قرار عقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي يشير عمليًا إلى احتمال ضئيل لتغيير السياسة؛ إذ يقيِّم التحالف تأثير سقف أسعار النفط الروسي الذي يلوح في الأفق في السوق.

بشكل عام، تحسّنت الحالة المزاجية في سوق النفط بسبب التحول في استراتيجية الصين الخالية من كوفيد 19؛ الأمر الذي يثير التفاؤل بشأن تعافي الطلب الصيني على النفط.

وأعلنت مدينتا قوانغتشو وتشونغتشينغ الصينيتان تخفيف قيود فيروس كورونا، أمس الأربعاء، بعد يوم من اشتباك المتظاهرين في جنوب قوانغتشو مع الشرطة وسط سلسلة من الاحتجاجات ضد أشد قيود فيروس كورونا في العالم.

حالات التفشي في الصين

في حين أن حالات التفشي الجديدة في الصين قد تؤثر في النشاط في المدى القريب، قال صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، إن هناك مجالًا لإعادة تقويم آمن لسياسات كورونا التي قد تسمح للنمو الاقتصادي بالانتعاش في عام 2023.

ومع ذلك، انكمش نشاط الأعمال الصيني أكثر في نوفمبر، حسبما أظهرت بيانات رسمية لمؤشر مديري المشتريات، أمس الأربعاء؛ ما زاد المخاوف بشأن العام المقبل.

كما أدى انخفاض مخزونات النفط الأمريكية إلى الحد من انخفاض أسعار النفط الخام اليوم الخميس.

وانخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 12.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر، أعلى من توقعات المحللين السابقة بانخفاض 2.8 مليون برميل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.

ومع ذلك، ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أكثر من المتوقع، وهو مؤشر على تراجع الطلب.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج النفط الخام الأمريكي تجاوز أيضًا 12 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ ما قبل ظهور جائحة كورونا.