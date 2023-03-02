أسعار النفط الخام تصعد الخميس.. خام برنت يصل إلى 84.32 دولار

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 84.32 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت تسليم مايو 2023، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى تسليم أبريل 77.85 دولار.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 0.16 بما يعادل 0.21% الساعة 1:25 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.01 دولار، بما يعادل 0.01% الساعة 1:24 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

أسعار النفط الخام تعزز مكاسب روسيا

وكشف مركز أبحاث الطاقة والهواء النقى عن أنه رغم الجهود الكبيرة التى تبذلها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى ودول أخرى لتقييد عائدات الوقود الأحفورى لروسيا، ما تزال موسكو تجني أكثر من نصف مليار دولار أمريكي من مبيعات النفط والغاز يوميًا.

وبحسب إحصاءات شركة (ستاتيستا) الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، يمكن أن تنخفض أرباح روسيا اليومية من الوقود الأحفوري إلى 340 مليون دولار في المستقبل.

وذلك من خلال خفض سقف الأسعار التي فرضتها الدول الغربية على النفط الخام الروسي ليصل إلى 30 دولارًا للبرميل، ومن خلال إنهاء جميع خطوط الأنابيب وصادرات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وتصل الإيرادات الحالية لروسيا إلى مستوى أقل إلى حد ما، مما كانت تحققه الدولة من الوقود الأحفوري في المتوسط اليومي في مايو 2021.

وكانت أرباحها قد ارتفعت في بداية العمليات الروسية العسكرية على أوكرانيا التي بدأت قبل عام.

ورغم أن العديد من الدول بدأت في مقاطعة الوقود الأحفوري الروسي على الفور، واضطرت الدولة إلى تقديم خصومات على المبيعات لعملائها المتبقين، أدت أسعار السوق العالمية المرتفعة للغاية بسبب الهجمات، إلى ارتفاع أرباح روسيا.