أسعار النفط الخام تصعد الأربعاء.. خام برنت يصعد إلى 84.00 دولار

ارتفعت أسعار النفط الخام خلال تعاملاتها اليوم الأربعاء 1 مارس (2023)، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، يأتي ذلك بعد قفزة قوية في التصنيع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، مما عزز توقعات الطلب العالمي على الوقود.

أسعار النفط الخام اليوم

بحلول الساعة 1:40 مساءا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم مايو 2023- بنسبة 0.55%، لتصل إلى 84.00 دولارًا للبرميل.

وزاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي -تسليم أبريل 2023- بنسبة 0.40%، إلى 77.36 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الثلاثاء 28 فبراير ، على ارتفاع بنحو 2%، إلّا أنها سجلت خسائر شهرية.

وأنهت العقود الآجلة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط فبراير على خسائر شهرية بنحو 0.7% و2.3% على التوالي.

الطلب الصيني

تستمر أسعار النفط الخام في تلقّي الدعم من التوقعات بحدوث انتعاش قوي في الطلب في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم.

وقال المحلل الإستراتيجي للسوق في آي جي، ييب جون رونغ: “جولة أخرى من المفاجأة الصعودية في مؤشر مديري المشتريات الصيني توفر مزيدًا من الاقتناع بانتعاش أقوى من المتوقع، مما يدعم توقعات أكثر تفاؤلًا للطلب على النفط”.

أظهرت البيانات أن نشاط المصانع في الصين ارتفع للمرة الأولى في 7 أشهر، في فبراير ، وفقًا لمؤشر مدير المشتريات.

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الحكومية الرسمية، التي نُشرت اليوم الأربعاء أيضًا، أن أسرع توسُّع في التصنيع منذ عام 2012 حدث في فبراير المنصرم.

مخزونات النفط الأمريكية

مع ذلك، قوبلت إشارة الطلب القوية بعلامات ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم.

ارتفعت مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 6.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير ، وفقًا لمصادر السوق نقلًا عن أرقام معهد النفط الأميركي.

ومع ذلك، انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.8 مليون برميل، وانخفضت مشتقات الوقود، بما في ذلك الديزل ووقود الطائرات، بمقدار 340 ألف برميل، وفقًا لبيانات معهد النفط الأمريكي.

ومن المقرر صدور بيانات حكومية أميركية رسمية عن المخزونات من قبل إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تُظهر تلك البيانات زيادة للأسبوع العاشر على التوالي، إذ توقَّع محللون في استطلاع أجرته وكالة رويترز أن زيادة بنحو نصف مليون برميل حدثت الأسبوع الماضي.

شوهدت علامات أخرى على ارتفاع الإمدادات من خلال البيانات الخاصة بمنظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك).

ووجد مسح لوكالة رويترز أن أوبك ضخّت 28.97 مليون برميل يوميًا في فبراير ، بزيادة 150 ألف برميل يوميًا عن يناير

وعلى الرغم من الزيادة، فإن الإنتاج ما يزال منخفضًا بأكثر من 700 ألف برميل يوميًا منذ سبتمبر