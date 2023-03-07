أسعار النفط الخام تتراجع الثلاثاء.. خام برنت يصل إلى 83.81 دولار

تراجعت أسعار النفط ، في تداولات اليوم الثلاثاء، ويأتي ذلك في وقت تتفاوت فيه التوقعات حول الطب والعرض على الخام في الأسواق.

وبحلول الساعة 1:09 مساءا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” تسليم أبريل بنسبة 2.49% إلى 77.97 دولار للبرميل.

أسعار النفط

وبجانب هذا، تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” تسليم مايو بنسبة 2.37% إلى 83.81 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرج”.

وكانت أسعار الذهب الأسود قد تحولت للارتفاع عند تسوية الاثنين، وشهدت جلسة أمس تداولات متقلبة وسط تباين التوقعات حول الطلب والمعروض في الأسواق.

وأنهى الخام الأمريكي التعاملات الأثنين عند 80.46 دولار للبرميل أما خام “برنت” فقد سجل عند التسوية 84.34 دولار للبرميل.