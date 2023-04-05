أسعار النفط الخام تتراجع الأربعاء.. خام برنت يصل إلى 84.80 دولار 

تراجعت أسعار النفط الخام الأربعاء 5 أبريل (2023)؛ إذ هبط الخام الأمريكي بعد 4 جلسات من المكاسب بضغط من مخاوف ركود اقتصادي قد تحد من الطلب، كما هبط خام برنت إلى 84.80 دولار للبرميل.

كانت أسعار الخام قد ارتفعت، بدعم من انخفاض مخزونات النفط الأميركية وإعلان أوبك عن تخفيضات طوعية للإنتاج.

ورفعت تعهدات أوبك+ الحجم الإجمالي لتخفيضات التحالف إلى 3.66 مليون برميل يوميًا، بما في ذلك خفض مليوني برميل في أكتوبر، ما يعادل نحو 3.7% من الطلب العالمي.

أسعار النفط الخام اليوم

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم يونيو 2023- بنسبة 0.14%، مسجلةً 84.80 دولارًا للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم مايو 2023- بنسبة 0.31%، مسجلةً 80.40 دولارًا للبرميل، بحسب بيانات بلومبرج.

ضعف نشاط التصنيع

أدى ضعف نشاط التصنيع في الولايات المتحدة والصين- أكبر مستهلكين للنفط- إلى الحد من مكاسب أسعار النفط الخام.

وقال محلل بي في إم للسمسرة النفطية، تاماس فارجا: “الحاضر يثير مخاوف بشأن التوسع الاقتصادي الصحي مع تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية في الصين ومنطقة اليورو والولايات المتحدة الشهر الماضي”.

وأضاف أن التدفقات القياسية للديزل الروسي إلى الشرق الأوسط في مارس، والأداء البطيء لعقود نواتج التقطير الوسطى “كان بمثابة كبح لأي محاولة لدفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع بشكل ملموس”.

في آسيا، أظهرت البيانات أن قطاع الخدمات الياباني نما في مارس بأسرع معدل منذ أكثر من 9 سنوات.

ومع ذلك، أدى ضعف النشاط التصنيعي في الولايات المتحدة والصين -أكبر دولتين مستهلكتين للنفط- إلى منع أسعار النفط الخام من الارتفاع أكثر، على الرغم من احتمالية تشديد المعروض بعد تخفيضات أوبك+.

وسيبحث التجار عن إشارات حول الاتجاهات الاقتصادية الأوسع من بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية، المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، كما يقول المحللون.

وقالت المحللة في سي إم سي ماركيتس، تينا تينغ: “من المحتمل أن تكون جداول الرواتب غير الزراعية الأميركية هي البيانات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا التي تؤدي إلى تحركات السوق الواسعة”، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

مخزونات النفط

تلقت أسعار النفط الخام دعمًا بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مارس، لتصل إلى 470 مليون برميل.

كما هبطت مخزونات البنزين والمقطرات في الولايات المتحدة بنحو 4.1 و3.6 مليون برميل على التوالي.

وكان استمرار إضافة الدعم أحدث أهداف خفض الإمدادات التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم تحالف أوبك+.

وقال المحلل في أواندا، إدوارد مويا: “تجار الطاقة ما زالوا يستوعبون خفض الإنتاج المفاجئ في أوبك+ وأي أنباء تشير إلى أن سوق النفط ستظل أكثر تشددا ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر”.